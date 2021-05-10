В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения

По данным агентства РИА «Новости», пострадали уже сотни людей. Ранее, по подсчетам «Красного полумесяца», были ранены еще около 300 протестующих.

С прошлой недели в Восточном Иерусалиме не утихают акции протеста. Они были спровоцированы решением израильского суда выселить палестинские семьи из арабского квартала – у них не оказалось документов на право владения недвижимостью. Эта тема сегодня станет предметом обсуждения Совета безопасности ООН. В поддержку палестинцев высказался глава Чечни. Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что мировое сообщество не вправе молчать, и «беспредел нужно немедленно остановить».