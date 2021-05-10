США, по данным журнала The Wall Street Journal, могут переправить войска из Афганистана в Таджикистан или Узбекистан

Оттуда у них будет возможность поддерживать официальный Кабул.

Министерство обороны США, Государственный департамент и Белый дом сейчас рассматривают возможность разместить часть своих военных неподалёку от Афганистана, чтобы при необходимости иметь возможность помочь официальным властям республики и противостоять запрещённой в России террористической организации «Талибану»*. Об этом американскому журналу The Wall Street Journal рассказали источники в армии и в правительстве Соединённых Штатов.

В качестве вариантов для перевода военных рассматривают в том числе Узбекистан и Таджикистан, где у США уже были базы. С одной стороны, как сказали собеседники журнала, это удобно, поскольку солдаты будут расположены неподалёку от афганской границы. С другой — ситуацию усложняет значительное присутствие в регионе Российской армии, и растущее присутствие вооружённых сил Китая.

В любом случае, официально в Вашингтоне об этих планах еще не объявляли. Также, США еще не направляли соответствующие запросы в Узбекистан и Таджикистан.

Соединённые Штаты ввели войска в Афганистан после теракта в Нью-Йорке 11-ого сентября 2001-ого года. Президент Джо Байден обещал полностью вывести войска из исламской республики до двадцатилетней годовщины тех событий.

* — деятельность запрещена на территории России