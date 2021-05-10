Около 50 млн долларов намерена требовать Чехия от РФ в качестве компенсации на складе боеприпасов в деревне Врбетице

Минфин уже готовит соответствующий иск.

Это неокончательная сумма, она может вырасти если региональные власти выдвинут дополнительные требования, уточняют в правительстве

Между тем, в миллиард крон, что эквивалентно примерно 47 миллиона долларов, входят стоимость уничтоженного имущества на складе, а также ликвидация неразорвавшихся снарядов и моральный ущерб семьям двух погибших.

О том, что Минфин Чехии планирует подать иск к России с требованием возместить причиненный ущерб ранее говорил премьер-министр страны. Прага уверена, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

Москва с обвинениями не согласна. На фоне конфликта Прага выслала 18 российских дипломатов, Кремль на это ответила объявлением персона нон-грата 20 сотрудников пражской дипмиссии.

Чешское радио на днях сообщило, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед встречей лидеров стран ЕС призвал их выслать из своих государств минимум по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой на фоне обострения отношений с Москвой.