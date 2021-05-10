В Омской области возобновились поиски главы местного Минздрава

Александр Мураховский пропал во время охоты 7 мая.

Регионального чиновника, еще прошлым летом работавшего главврачом больницы, куда был госпитализирован Алексей Навальный, ищут полсотни человек, сообщает портал «СуперОмск». Кроме полиции, Росгвардии и МЧС, к поиски ведут местные жители и волонтеры. Представители объединения «Лиза Алерт» накануне опровергли свои собственные комментарии об обнаружении Мураховского. Речь шла о полном тезке специалиста, который к тому же живет в Москве.

49-летний глава Минздрава пропал в пятницу в Большеуковском районе области. Как передает издание «Омск Онлайн», Мураховский неоднократно бывал в этом охотничьем хозяйстве. Его квадроцикл нашли в одном из болот. По другим данным, транспорт застрял на березе.

Участник поисков говорит, что Мураховский, судя по всему, пропал в треугольнике, где с трех сторон идут дороги, до ближайшей – 150 метров. Все дороги ведут на базу. Собеседник издания предположил, что пропавшему госслужащему могло стать плохо. Он уточнил, что следов медведей по близости не видели.

Омский Минздрав Мураховский возглавляет с конца прошлого года.