Компания SpaceX отправит к Луне спутник, полностью оплаченный криптовалютой

На сайте канадского владельца аппарата говорится, что его запустят в первом квартале 2022-го года. Спутник займется сбором данных о Луне. Отмечается, что, официально оплатив сделку такого масштаба криптовалютой «доуджкойн», участники соглашения укрепили ее статус расчетной денежной единицы.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск неоднократно упоминал «доуджкойн» в своих публикациях в Твиттере. Криптовалюта была создана в 2013-м году в качестве шутки, однако сейчас ее капитализация составляет 80 миллиардов долларов.