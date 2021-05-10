В Москве начали отключать отопление.

По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, это будет делаться поэтапно в течение пяти дней. Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, а затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждения. Всего специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить от отопления почти 75 тысяч зданий, примерно половины из которых – жилые дома.

По закону решение об окончании отопительного сезона принимается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней превышает 8 градусов.