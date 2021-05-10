Саудовская Аравия намерена разрешить проведение хаджа в особых условиях

В сообщении государственного агентства печати говорится, что мероприятия, связанные с паломничеством к Мекке, пройдут в безопасной среде в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Санитарные власти продолжают оценивать обстановку. Детали проведения хаджа объявят позже.

В прошлом году Саудовская Аравия отменила хадж для иностранных паломников, а число участников ограничили одной тысячей человек. Несколько месяцев назад власти заявили, что всем желающим принять участие в хадже нужно будет вакцинироваться от коронавируса.