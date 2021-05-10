Кипр с сегодняшнего дня открыт для туристов, сделавших прививку от коронавируса

Граждане из 65-ти стран, полностью прошедшие вакцинацию, смогут прилететь на остров без предварительного тестирования и без пребывания на обязательном карантине, даже если у них были близкие контакты с подтвержденными носителями вируса. Об этом ранее сказал глава Министерства туризма республики. Как отмечается, в список стран, с которыми у Кипра открыто сообщение, вошли все члены ЕС, страны Ближнего Востока, Россия, Белоруссия, Украина, Канада и США.