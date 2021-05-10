Французские военные поддержали отставных генералов, призывавших власти не допустить распада страны

Новое письмо, адресованное правительству республики, опубликовал ежедневник «Валер Актюэль». Авторы обращения считают, что в стране «тлеет гражданская война и речь идет о выживании Франции».

Первое открытое письмо, которое активно обсуждали французы, было опубликовано изданием еще в апреле. В нем 20 офицеров-отставников заявили о намерении поддержать политиков, готовых «вылечить страну сильнодействующими средствами». Инициатором выступил Кристиан Пикмаль, бывший генерал-лейтенант Иностранного легиона. Он был отправлен на пенсию 5 лет назад за то, что принял участие в запрещенной властями демонстрации движения «Европейцы-патриоты против исламизации Запада».