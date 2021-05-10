Кинооператор Вадим Алисов, снявший «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих», умер в возрасте 80-ти лет

Об этом агентству ТАСС рассказали во ВГИКе. Причину смерти там не уточнили.

Алисов с 1958-го года работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора, а позже окончил операторский факультет Института кинематографии. Он участвовал в съемках десятков фильмов. Работал, в том числе, над картинами «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон Бич опять идут дожди» и «Ширли-Мырли». 20 лет назад ему присвоили звание народного артиста России.