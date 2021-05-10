Американский суд отложил вынесение приговора россиянину Егору Крючкову

Его подозревают в попытке хакерской атаки на компанию Tesla.

Егору Крючкову грозит до 10 месяцев лишения свободы, поскольку он признал вину и заключил сделку со следствием. Согласно показаниям 27-летнего россиянина, он попытался подкупить русскоговорящего

сотрудника завода компании Tesla по производству аккумуляторов для электромобилей с целью внедрения вируса в компьютерную сеть предприятия. По данным Минюста США, Крючков стремился получить доступ к секретной информации, чтобы впоследствии шантажировать компанию Илона Маска. Агентство АР писало, что россиянин обещал вознаграждение криптовалютой на сумму в миллион долларов, но его знакомый отказался участвовать в преступлении и сообщил руководству компании, а оно вышло на связь с ФБР. На одном из допросов Крючков утверждал, что правительство России в курсе его дела, но ФБР не нашли оснований заподозрить его в связях с Кремлем.

Перенос заседания связан с просьбой адвокатов, которым потребовалось время для подготовки. Как ожидается, приговор вынесут 24-го мая.