В поисковом отряде «Лиза Алерт» опровергли обнаружение пропавшего главы омского Минздрава Александра Мураховского

Представитель организации рассказал сайту «Открытые медиа», что имел в виде тезку чиновника.

Александр Мураховский еще в прошлую пятницу уехал с охотничьей базы на квадроцикле. Около суток его знакомые вели поиски самостоятельно, а потом позвонили в полицию. В воскресенье в лесу нашли квадроцикл, однако самого министра рядом с ним не было. Сегодня утром поиски возобновились.

Мураховский – бывший главврач больницы, куда экстренно доставили до транспортировки в Берлин политика Алексея Навального. Сам политик в интервью журналисту Юрию Дудю говорил, что омские медики скрывали его отравление.

Навальный считает, что врачи в Омске ждали, когда из организма будут выведены все следы яда.