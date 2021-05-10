Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за столкновения с палестинцами

Он также назвал происходящее изящной провокацией.

Спецназ ворвался в мечеть Аль-Акса в последнюю пятницу священного для последователей Ислама праздника Рамадан, написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров. По мнению главы Чечни, они таким образом пытались спровоцировать оскорбленных мусульман нарушить законы, что позволило бы потом государству заявить, что все последователи этой религии – террористы.

Кадыров также уверен, что мировое сообщество не должно молчать в этой ситуации, а власти Израиля должны принести свои искренние извинения, пока не поздно. В противном случае, пишет Кадыров, «масштабы последствий будут плачевными», поскольку мусульмане не будут ждать, пока эти нападки на верующих прекратятся сами собой.

Ранее в Восточном Иерусалиме вспыхнули беспорядки после того, как власти решили выселить несколько арабских семей, не имеющих документов, подтверждающих право собственности на жилье. В результате столкновения с военными пострадали около 300 человек.

Ранее Рамзан Кадыров выступил в поддержку мусульман, погибших при столкновениях в Мьянме. Тогда к посольству страны в Москве вышли тысячи чеченцев с требованием прекратить геноцид последователей ислама в Мьянме.