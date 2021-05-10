США могут перебросить войска из Афганистана в страны Средней Азии

Как утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предпочтительным вариантом для Вашингтона было бы разместить военных в Узбекистане и Таджикистане. Однако это осложняется военным присутствием России и растущим влиянием Китая.

Как отмечается, официальных запросов на этот счет пока не было. Вариант находится на рассмотрении. В качестве альтернативы, по данным газеты, в Белом доме рассматривают переброску войск из Афганистана в страны Персидского залива или же на отдельные корабли ВМС.