В Москве сегодня начнут отключать отопление

Процедура проходит поэтапно и займет пять дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он напомнил, что согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов.

Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. Всего специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить тепло в более чем 74 тысячах зданий.