Верховный суд Израиля должен принять решение по поводу выселения палестинских семей из Восточного Иерусалима

Этот спор уже спровоцировал акции протеста и серьезные столкновения жителей арабских кварталов с силами безопасности.

Около трехсот пострадавших палестинцев за нескольких дней — таков промежуточный итог уличных стычек между демонстрантами и полицией. Как отмечает агентство «Интерфакс», столкновения происходили не только в Иерусалиме, но и на границе с Сектором Газа. Протестующие бросали в силовиков камнями и бутылками. Те отвечали стрельбой, пока — резиновыми пулями.

Негодование жителей арабских кварталов вызвало решение выселить 28 семей, которые обосновались здесь еще в середине прошлого века по решению иорданских властей, и вернуть недвижимость прежним владельцам. Попытки реституции палестинцы называют желанием Израиля заместить местное население еврейским. На фоне серьезных акций протеста решение первой инстанции отправилось на пересмотр в Верховных суд.

Чтобы препятствовать распространению беспорядков полиция временно перекрыла доступ мусульман на Храмовую гору.