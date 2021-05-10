В Омской области продолжаются поиски пропавшего три дня назад главы местного Минздрава Александра Мураховского

Пока безрезультатно, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД.

Мураховский 7 мая уехал на охоту в лес и не вернулся. Около суток его знакомые вели поиски самостоятельно, а потом позвонили в полицию. В воскресенье в лесу нашли квадроцикл, однако самого министра рядом с ним не было. Отмечается, что розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов считает, что есть все шансы на спасение Александра Мураховского.

В поисках участвуют порядка 100 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Доброспас», а также местные жители.

Мураховский — бывший главврач больницы, куда экстренно доставили до транспортировки в Берлин политика Алексея Навального. Омские медики поставили оппозиционеру диагноз «нарушение обмена веществ», однако в Германии говорили об отравлении Навального ядом.

Ранее в омской больнице скончались два медика. В феврале в возрасте 55 лет умер от сердечного приступа заместитель главного врача Сергей Максимишин. В конце марта после перенесенного инсульта скончался заведующий отделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев.

Соратник Навального Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что врачам, которые лечили Алексея Навального, нужно быть осторожнее. Жданов оговорился, что надо дождаться подтверждения этой новости.