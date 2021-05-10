В Будапеште начинается чемпионат Европы по водным видам спорта

Первенство должно было состояться еще в мае прошлого года, однако, как в случае и с другими соревнованиями, помешала эпидемия коронавируса. Это, к слову, привело к тому, что чемпионаты Европы будут проходить на протяжении двух лет подряд.

Турнир объединяет сразу несколько дисциплин. Это плавание — причем не только в бассейне, но и на открытой воде, прыжки в воду и синхронное плавание. Как и в других стартах, организаторы чемпионата Европы по водным видам спорта установили ограничения. Так, соревнования будут проходить без зрителей.

Кроме того, пловцы будут регулярно сдавать тесты на коронавирус. Первый из них они сдали по приезде в гостиницу — и после него атлеты до получения результатов оставались в режиме изоляции. При этом только два отрицательных теста являются допуском к соревнованиям. Спортсмены не смогут выходить за пределы отеля, им разрешено только ездить на тренировки и сами старты.

Предыдущий чемпионат Европы по водным видам спорта проходил в 2018 году, на нем россияне завоевали больше всех золотых медалей, оставшись без главных наград только в плавании на открытой воде.