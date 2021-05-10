В США стартует Международная конференция по предотвращению и борьбе с разливами нефти

Мероприятие впервые пройдет полностью в режиме онлайн.

Организаторы конференции обещают доступ к самому большому массиву исследований по проблеме ликвидации утечек углеводородов и самому широкому кругу международных специалистов. Участников можно разделить на несколько категорий: нефтяники и судостроители, чиновники различных уровней, представители портовых организаций, аварийно-спасательных и буксирных компаний, поставщики оборудования, ученые и экологи, а также специалисты по реагированию на ЧП.

Судя по расписанию на сайте конференции — а она продлится четыре дня — предметно обсуждать аварии, произошедшие в прошлом году в России не будут. В перечне тем, в частности, ликвидации разливов в скандинавских и африканских странах, а также Северной Америке и восстановление экосистем после экологической катастрофы из-за войны в Персидском заливе.

Утечки нефти к сожалению нередкое явление и в России. Только за последние несколько недель новости о разливах приходили из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также из Республики Коми.