Суд в датском Ольборге вынесет приговор россиянину, которого обвиняют в шпионаже

Правоохранительные органы Дании считают, что россиянин передавал российской разведке секретную информацию технологиях в области энергетики. Как предполагают СМИ, речь идет о российском ученом Алексее Никифорове

В связи с тем, что материалы дела содержат гостайну, заседание будет проходить в закрытом режиме. Вместе с тем, агентство «Интерфакс» со ссылкой на одного из судей Ольборгского суда пишет, что сам Никифоров будет присутствовать на слушаниях лично.

Российский МИД обвинения в шпионаже отвергал, назвав арест россиянина «охотой на ведьм».

Из открытых данных известно, что Алексею Никифорову 35 лет, он долгое время работал в датском университете, жил в Копенгагене и Ольборге. Никифоров специалист в области «химии редких и рассеянных элементов»

Сторона обвинения ходатайствовала о приговоре россиянина к лишению свободы и депортации из Дании.