SpaceX отправит к Луне спутник, полностью оплаченный криптовалютой Dogecoin. Об этом глава американской компании Илон Маск написал в «Твиттере». В канадской компании, которой принадлежит аппарат, это подтвердили. Запуск планируется в первом квартале будущего года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. Сумма сделки не разглашается.

В начале апреля Маск написал, что SpaceX собирается в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну. При этом предприниматель не пояснил, что именно он имеет в виду. После его заявления стоимость криптовалюты выросла на 30%. Последняя новость укрепила ее еще больше.