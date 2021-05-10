В замке Бран в Румынии, также известном как замок Дракулы, открылся пункт бесплатной вакцинации от коронавируса. Процедуру будут проводить в мае три раза в неделю в рамках марафона. Желающим привиться введут вакцину Pfizer/BioNTech. Об этом сообщается на Facebook-странице замка. Отмечается, что предварительной записи не требуется. Всем вакцинированным выдадут специальный сертификат о том, что они привились в замке Дракулы. Они также получат бесплатный доступ на выставку со средневековыми орудиями пыток.