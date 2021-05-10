Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения в Восточном Иерусалиме. Он назвал происходящее «беспределом» и «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. Тогда все будут говорить, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил чеченский лидер в своем Телеграм-канале. По его мнению, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Кадыров предупредил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».

Столкновения палестинцев с израильской полицией произошли на прошлой неделе возле Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса и в квартале Шейх Джаррах. Более 250 человек пострадали. Поводом для беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности.