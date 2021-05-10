Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения в Восточном Иерусалиме. Он назвал происходящее «беспределом» и «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. Тогда все будут говорить, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил чеченский лидер в своем Телеграм-канале. По его мнению, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Кадыров предупредил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».
Столкновения палестинцев с израильской полицией произошли на прошлой неделе возле Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса и в квартале Шейх Джаррах. Более 250 человек пострадали. Поводом для беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности.
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения в Восточном Иерусалиме
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за столкновения в Восточном Иерусалиме. Он назвал происходящее «беспределом» и «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. Тогда все будут говорить, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил чеченский лидер в своем Телеграм-канале. По его мнению, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Кадыров предупредил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».