Совет Евросоюза по иностранным делам планирует сегодня обсудить темы, связанные с Россией. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Комментируя на условии анонимности предстоящую повестку заседания, он сказал, что Россия все больше отдаляется от Европы не только в своих действиях, но также и в законодательстве и отношениях со своими соседями. Чиновник отметил, что в последнее время в российском политическом лексиконе появился термин «недружественные страны», что «несовместимо с дипломатической практикой. По его словам, министры иностранных дел подтвердят солидарность с Чехией, в отношении которой Россия предприняла незаконные действия. Функционер также выразил обеспокоенность Брюсселя состоянием здоровья российского оппозиционера Алексея Навального.