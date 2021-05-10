Мадридский «Реал» на последних секундах вырвал ничью у «Севильи» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра, которая прошла на столичном стадионе при пустых трибунах, завершилась со счетом 2:2.

«Реал» не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении 15 матчей и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет 13 мая в гостях с «Гранадой».

«Севилья», которая находится на четвертом месте, днем ранее примет «Валенсию».