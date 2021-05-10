Социальная сеть Clubhouse запускает официальное приложение для операционной системы Android. С 9 мая оно доступно для пользователей в США, а в течение нескольких недель его можно будет скачать во всем мире, сообщается на сайте компании. Около года официальное приложение было доступно только для пользователей системы iOS.