Президент Сербии Александр Вучич поздравил граждан с Днем Победы над фашизмом на русском языке. Праздничная церемония с участием руководства страны состоялась минувшим вечером в Национальном театре в Белграде, ее транслировало телевиденье Сербии. Президент, в частности, говорил о недопустимости искажения истории о Второй мировой войне. По его словам, «неслучайно принижается роль Красной Армии, фальсифицируются факты и скрывается, что за освобождение Европы жизни отдали более 22 миллионов советских граждан, конечно, прежде всего, россиян», — отметил Вучич и произнес в конце своей речи на русском: «С Днем Победы! С праздником!». После этого над центром Белграда начался праздничный фейерверк.