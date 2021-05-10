Глава МИДа России Сергей Лавров отправляется сегодня с двухдневным визитом в Баку. Он проведет ряд встреч по обсуждению обстановки в Нагорном Карабахе. 5-6 мая российский министр посетил Ереван, где провел переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьера Николом Пашиняном.

Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на встречах с руководством Азербайджана, как и ранее в Армении, предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене. Но приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.