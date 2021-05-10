Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:12, 10 мая 2021

Отряд «ЛизаАлерт» вслед за МВД опроверг информацию об обнаружении главы омского Минздрава Александра Мураховского

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» вслед за МВД опроверг информацию об обнаружении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Ранее об этом со ссылкой на отряд сообщалось в телеграм-канале интернет-издания «Открытые медиа». Поиски пропавшего приостановлены до утра.
Мураховский не выходил на связь с 7 мая. Он уехал на охоту в лес и не вернулся. Его квадроцикл нашли в 6,5 км от охотничьей базы. В поисках министра участвуют порядка 100 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.
На пост главы омского Минздрава Мураховский был назначен в ноябре. До этого он занимал пост главврача больницы скорой помощи, куда в августе прошлого года доставили после отравления Алексея Навального. Медик утверждал, что оппозиционер не был отравлен.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Полиция подтверждает факт пропажи на охоте главы омского Минздрава Алекскандра Мураховского 7 мая он уехал с охотбазы на квадроцикле в лес и до настоящего времени не вернулся

5 74 6 7476
Новости

В Омской области организован круглосуточный поиск пропавшего два дня назад на охоте местного министра здравоохранения Александр Мураховский стал известен после того, как в прошлом году в больницу, которую он тогда возглавлял, в тяжелом состоянии с самолета был доставлен оппозиционный политик Алексей Навальный

5 58 6 6055
Блоги

+ Парад Победы Парад Победы Владимир Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей…

5 296 6 35253 09.05
8читать ;смотреть
Новости

фото: t.me/nexta_live Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о действиях на случай убийства главы государства Согласно т.н. «Декрету о защите суверенитета и конституционного строя», все государственные органы и их должностные лица выполняют предписания Совета безопасности…

5 78 6 9380
Новости

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе Об этом говорится в отчете, впервые опубликованном Минобороны страны

5 75 6 9462
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 119 6 15716 05.05
Новости

Путин, по словам его пресс-секретаря, под «недобитыми карателями» имел в виду неонацистов в Европе и на Украине Президент сказал об опасности возрождения нацистской идеологии в своем выступлении по случаю дня Победы…

5 55 6 7366
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак Для меня, как и для всей страны, 9 мая — очень важная дата, но способ её празднования мне кажется немного странным. На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия…

5 225 6 30670 09.05
Новости

Владимир Путин изменил одну букву в речи, приготовленной для выступления на параде Победы В итоге смысл фразы кардинально изменился. Выступая с трибуны на Красной площади, президент заявил, что в самое трудное время войны… советский народ был один… на пути к Победе

5 68 6 9591
Новости

В Омской области третий день ищут министра здравоохранения региона Александр Мураховского Ранее возглавлял горбольницу, в которую в прошлом году с самолета в тяжелом состоянии был госпитализирован Алексей Навальный

5 38 6 5489
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 52 6 7529 03.05
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность 02:39 7 мая 2000 года Владимир Путин впервые официально вступил в должность Возглавив Россию в самый непростой период ее истории, Владимир Путин сумел спасти нашу великую Родину от тотального разграбления и превратил её в сильное и независимое государство…

5 205 6 30765 07.05
8читать ;смотреть
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Мир, а не война! Мир, а не война! И все равно в разные столетия, в разных странах появлялись люди, которые упорно говорили: давайте жить без войны, давайте сведем войны к минимуму, нет — лучше давайте вообще сделаем так, чтобы войн не было…

5 95 6 14097 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Со слезами на глазах, но праздник. С Днем Победы! Вне зависимости от того, какие ожесточенные споры идут вокруг истории, праздник Победы остается великим событием. Это одно из самых счастливых событий в истории человечества…

5 35 6 5240 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Праздник памяти о победе над смертью Ценой смерти и крови страна преодолела кромешный ужас самой страшной войны, которую знало человечество. И что, как не эта Победа, фактически, над смертью и забвением, достойна празднования?..

5 61 6 9322 09.05
Новости

Артист Назаров разместил видео, где читает стихотворение, критикующее сложившийся стиль празднования в России 9 мая В нем он, в частности, задается вопросом, так ли необходимо проведение военного парада в честь Дня Победы…

5 59 6 18694

Популярное за неделю

Новости

Павловский: Речь Путина на параде Победы говорит о том, что он «плохо знаком с исторической литературой» «Два момента обращают внимание в речи Путина. Во-первых, то, что он игнорирует полностью союзников России в войне. Здесь он прямо спорит с известной речью Сталина в 1941 году, где тот говорил, что советский народ ведет войну в одном фронте со своими союзниками. И второе – это тема карателей», — сказал политолог…

5 56 6 61394
Интервью Западный рубеж

Марк Солонин гость: Марк Солонин авиационный инженер, историк, публицист, писатель

Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…

5 362 6 137003 06.05
#слушать 51:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3449730
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как король Швеции Карл XVI Густав, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 119 6 15743 05.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ты не отмажешься. Вообще никогда, совсем Там же вас, холуев, была целая пирамида: Лесин был холуем у Путина, ты был холуем у Лесина, а у тебя, в свою очередь, тоже были холуи, а у тех холуев нашлись свои совсем маленькие холуйчики…

5 218 6 192089 05.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Иранский министр выдал истинное отношение Тегерана к России? Иран нам друг? Иранский министр выдал истинное отношение Тегерана к России? Иран нам друг? Что случилось? И можно ли считать Иран союзником России?..

5 91 6 120676 03.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9110566
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4900284

Сегодня в эфире