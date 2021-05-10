Поисковый отряд «ЛизаАлерт» вслед за МВД опроверг информацию об обнаружении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Ранее об этом со ссылкой на отряд сообщалось в телеграм-канале интернет-издания «Открытые медиа». Поиски пропавшего приостановлены до утра.
Мураховский не выходил на связь с 7 мая. Он уехал на охоту в лес и не вернулся. Его квадроцикл нашли в 6,5 км от охотничьей базы. В поисках министра участвуют порядка 100 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», а также местные жители.
На пост главы омского Минздрава Мураховский был назначен в ноябре. До этого он занимал пост главврача больницы скорой помощи, куда в августе прошлого года доставили после отравления Алексея Навального. Медик утверждал, что оппозиционер не был отравлен.
Отряд «ЛизаАлерт» вслед за МВД опроверг информацию об обнаружении главы омского Минздрава Александра Мураховского
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» вслед за МВД опроверг информацию об обнаружении министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Ранее об этом со ссылкой на отряд сообщалось в телеграм-канале интернет-издания «Открытые медиа». Поиски пропавшего приостановлены до утра.