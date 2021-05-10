Российский гонщик «Хааса» Никита Мазекпин преклонил колено перед стартом гонки Гран-при Испании. Позже он объяснил в инстаграме, что сделал это в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и людям, причастным к Победе. Спортсмен подчеркнул, что это не связано с движением Black Lives Matter.

Мазепин прибыл к финишу последним, отстав от победителя на два круга, однако занял предпоследнее, 19-е место благодаря сходу с трассы японца Юки Цуноды из «Альфа Таури». Победу одержал пилот «Мерседес» Льюис Хемилтон, второе место у Макча Ферстаппена из «Ред Булл», третьим стал напарник Хэмилтона по команде Валттери Боттас.