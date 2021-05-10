Российские керлингистки заняли второе место на чемпионате мира в канадском Калагри. В финале россиянки проиграла команде Швейцарии со счетом 2:4. Ранее сборная России по керлингу уже завоевывала серебро мирового первенства в 2017 году. И четыре раза получала бронзу. На нынешнем чемпионате россиянки выступают в качестве команды Федерации керлинга России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.