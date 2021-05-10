Семь человек погибли в результате стрельбы в американском штате Колорадо. Об этом сообщает местная полиция. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в трейлере, где проходила вечеринка в честь дня рождения, шестерых убитых и одного тяжело раненного. Позднее он умер в больнице. По предварительным данным, огонь по собравшимся открыл парень одной из погибших девушек, затем он покончил с собой. Мотивы преступления пока не установлены, полиция начала расследование.