Суд ЕС отказал бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову в приостановке действия санкций на время рассмотрения его ходатайства об исключении из санкционного списка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных суда. Овсянников жаловался, что ограничения мешают ему вести предпринимательскую деятельность на Кипре.

Евросоюз внес Овсянникова в черный список в 2017 году, обвинив его в действиях, «угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».