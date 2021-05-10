Организаторы акции «Бессмертный полк» сообщили о нескольких провокациях и атаках на сайт движения. Так, модераторы пресекли ряд попыток размещения портретов нацистов, сообщает РБК со ссылкой на ресурс. Там пообещали передать данные о приславших их людях в Следственный комитет. Также организаторы рассказали, что зафиксировали массовые DDoS— и веб-атаки на сайт онлайн-шествия. В связи с необходимостью восстановить работу ресурса был временно ограничен его функционал.

В этом году, как и в прошлом, акция «Бессмертный полк» проводится в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений. Участники могли загрузить фотографию своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, на сайт мероприятия.