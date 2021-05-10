Советский и российский кинооператор Вадим Алисов, снявший многие фильмы Эльдара Рязанова, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Причины смерти не уточняются.

Вадим Алисов с 1958 года работал на киностудии «Мосфильм». Преподавал во ВГИКе. Он снял несколько десятков фильмов, в том числе рязановские «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна». А также «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Леонида Гайдая и многие другие.