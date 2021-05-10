По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько пострадали при взрыве автобуса на юге Афганистана. Он подорвался на придорожной мине в провинции Забуль. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местный источник. Другой источник утверждает, что большая часть пассажиров, по предварительным данным, 25 человек, погибли или ранены. Официальной информации пока нет.
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