Кипр с сегодняшнего дня смягчает правила въезда для иностранцев. Теперь для привившихся от коронавируса не надо проходить тестирование на COVID-19 и уходить на обязательный карантин. Это касается в том числе россиян. Власти республики будут учитывать вакцинацию как одобренными в ЕС препаратами, так и «Спутником V», сообщила со ссылкой на Минздрав страны газета Cyprus Mail. Подтверждением наличия прививки является свидетельство о вакцинации. Перед поездкой на остров туристам нужно подать специальную онлайн-заявку.

В свою очередь непривитые туристы из России обязаны сдать тест на коронавирус дважды: в течение 72 часов до вылета и уже по прилете. Тестирование проводится за свой счет. До получения его результатов необходимо уйти на самоизоляцию.