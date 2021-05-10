Чехия намерена потребовать от России компенсацию в один миллиард крон по делу о взрывах боеприпасов во Врбетице

Чехия намерена потребовать от России компенсацию в один миллиард крон (это около 47 миллионов долларов США) по делу о взрывах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Речь, в частности, идет о затратах на расчистку территории, которые были оплачены из бюджета. Об этом сказала в эфире Чешского телевидения министр финансов страны Алена Шиллерова. По ее словам, компенсацию власти Чехии собираются потребовать в рамках международного права. Добиваться выплаты этой суммы по уголовному делу займет слишком много времени, пояснила министр. Чешское телевидение уточняет, что это лишь предварительная сумма. По мере уточнения ущерба требования могут быть увеличены. Иск будет подготовлен в течение нескольких недель.