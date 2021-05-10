«Милан» победил «Ювентус» со счетом 3:0 в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Это первая крупная победа миланской команды над туринской за 11 лет. В мае 2010 года матч завершился с таким же счетом. Также «Милан» впервые c 2011 года обыграл «Ювентус» в гостях.

В следующем туре «Милан», который занимает третье место в турнирной таблице, в гостях сыграет с «Торино», «Ювентус», занимающий пятую строчку, на выезде встретится с «Сассуоло». Оба матча пройдут 12 мая.