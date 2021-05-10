Совет Безопасности ООН может сегодня обсудить ситуацию в Восточном Иерусалиме. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на дипломатические источники. По их данным, инициаторами встречи стали несколько стран, в том числе Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция и Норвегия.

Напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля. На прошлой неделе начались столкновения между израильской полицией и палестинцами у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. Поводом стало решение суда выселить несколько арабских семей. Пострадали свыше 200 человек.