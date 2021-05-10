Газета Bild узнала, что переговоры по поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германию зашли в тупик. По данным источников издания, Россия не сможет поставить препарат в июне или июле из-за проблем с закупкой сырья, а также из-за большого количества требований для получения одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Также Москва не предоставила европейским регуляторам информацию об исследованиях вакцины и побочных эффектах. Кроме того, поставка «Спутника» возможна за счет сокращения продаж Индии, что, как пишет Bild, «немыслимо», учитывая масштаб вспышки в этой стране. При этом осенью Германии уже не потребуется российская вакцина в связи с поставками препаратов из других стран. В Российском фонде прямых инвестиций сказали, что информация Bild «не соответствует действительности и является примером дезинформационной кампании».