Поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского приостановлены до утра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МВД. Там опровергли информацию о его обнаружении. О том, что чиновник найден живым ранее сообщили в Телеграме «Открытые медиа» со ссылкой на представителя поискового отряда «Лиза Алерт». При этом в соцсетях отряда этой информации нет.

Мураховский пропал 7 мая. Он уехал на охоту и не вернулся. В 6,5 км от охотничьей базы нашли его квадроцикл. В поисках министра участвуют более 100 человек, в том числе полиция, Росгвардия, МЧС, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», охотинспекторы и местные жители. Розыск осложняет труднопроходимая местность. ТАСС сообщает со ссылкой на местных жителей, что в этом лесу видели медведей.

49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце прошлого года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального. Мураховский настаивал, что у политика нет симптомов отравления. Он отказывал близким оппозиционера в его транспортировке в Германию. Позднее врачи берлинской клиники «Шарите» обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы «Новичок».