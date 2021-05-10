Парламент Армении второй раз попытается проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра

Парламент Армении, как ожидается, второй раз попытается проголосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. В случае, если она вновь будет отклонена, парламент будет распущен. Впрочем, именно этого добивается и сам Пашинян.

Досрочные парламентские выборы, о необходимости которых говорил Пашинян, уже сегодня могут стать реальностью. После того, как он подал в отставку с поста премьер-министра, он остается в качестве исполняющего обязанности. На предыдущем заседании практически все парламентские фракции не проголосовали ни за, ни против кандидатуры Пашиняна, фактически воздержавшись. Оппозиционные партии, в свою очередь, не выдвигают своих претендентов – также ради досрочных выборов. Это стало результатом договоренностей между ними и Пашиняном. При этом он заверил, что если оппозиция нарушит соглашение и выдвинет своего кандидата, правящая фракция сразу изберет своего премьера.

Отставки Пашиняна оппозиция добивалась с ноября прошлого года, после перемирия Армении с Азербайджаном в Нагорно-Карабахском конфликте. Оппоненты премьер-министра назвали случившееся капитуляцией. Затем поводом для отставки они сочли отстранение руководителей Генштаба. Сам Пашинян на протяжении нескольких месяцев отказывался уходить с поста.

Согласно Конституции Армении, если премьер-министр не избирается дважды подряд в течение двух недель после отставки правительства, президент страны назначает новые выборы в парламент. Предполагается, что голосование пройдет 20 июня.