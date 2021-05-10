Совет ЕС по иностранным делам сегодня обсудит действия России

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе, по сведениям дипломатических источников российских информагентств, не будут обсуждать конкретные санкции. Их заседание станет подготовкой к дискуссии на ближайшем саммите ЕС 25 мая, где лидеры европейских стран рассмотрят стратегические подходы Евросоюза к дальнейшим отношениям с Россией. За последние годы ЕС вводил санкции в отношении российских официальных лиц, но при этом сотрудничал с Москвой, в основном, в сфере безопасности и энергетики. Теперь такая политика может измениться. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что Россия взяла курс на конфронтацию с ЕС.

Ожидается, что министры обсудят дипломатический конфликт Москвы и Праги, запрет на въезд в Россию главе Европарламента и другим официальным лицам, а также тюремное заключение политика Алексея Навального.

По словам источников, главы МИД стран ЕС обсудят и указ президента России о создании списка недружественных стран.