Управление МВД по Омской области опровергло информацию об обнаружении пропавшего Александра Мураховского

Управление МВД по Омской области опровергло информацию об обнаружении пропавшего на севере региона министра здравоохранения области Александра Мураховского. Как сообщили ТАСС в управлении, Мураховский не найден, поиски приостановлены до утра. 7 мая Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы и с тех пор его местонахождение не известно. Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками. Привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. Пока в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен лишь квадроцикл чиновника. 49-летний единоросс Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы, куда после отравления в самолете был доставлен Алексей Навальный и откуда политика не выпускали в Германию на лечение. Мураховский отрицал факт отравления оппозиционера.

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов считает, что есть все шансы на спасение Александра Мураховского.

В круглосуточных поисках задействовано около сотни сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, к ним также присоединились волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Доброспас», охотинспекторы и местные жители.