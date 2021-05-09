О судьбе пропавшего омского чиновника поступают противоречивые сообщения.

Телеграм канал «Откытые медиа» со ссылкой на представителя поискового отряда «Лиза Алерт» сообщает, что Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. В региональном управлении МВД агентству РИА Новости сказали, что Мураховский пока не найден. Чиновника на протяжении трех суток ищут после того, как он 7 мая ушел на охоту и не вернулся. Мураховский получил пост министра в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом больницы, куда после отравления в самолете был доставлен Алексей Навальный и откуда политика не выпускали в Германию на лечение. Мураховский отрицал факт отравления оппозиционера.