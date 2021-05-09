Президент Афганистана объявил вторник, 11 мая, днем национального траура в связи с гибелью школьниц в Кабуле в результате взрыва 8 мая возле школы в Кабуле. Ашраф Гани назвал атаку на школу, унесшую жизни по меньшей мере 63 человек преступлением против человечества.