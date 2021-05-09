Цены на бензин в США могут резко подскочить после кибератаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline

Как передает Bloomberg, 7 мая, бензин в США в среднем стоил около $3 за галлон. Агентство предполагает, что к концу мая цены могут превзойти этот уровень, чего не наблюдалось с октября 2014 года. Трубопровод является ключевой артерией нефтепродуктов, которые производятся НПЗ на побережье Мексиканского залива и в крупных мегаполисах между Атлантой и Нью-Йорком. Компания-оператор остановила его работу 7 мая после хакерского взлома. По информации агентства, хакерам удалось похитить большое количество данных с помощью программ-вымогателей и потребовать выкуп, размер которого не уточняется.