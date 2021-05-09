Британское правительство подтвердило, что не согласится на проведение в Шотландии нового референдума о независимости

С таким заявлением выступил глава канцелярии премьера Майкл Гоув. Накануне стало известно, что на парламентских выборах В Шотландии большинство мест сохранила Шотландская национальная партия, а лидер националистов, первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что по-прежнему намерена добиваться проведения повторного референдума о независимости. Поддержать сепаратистов могут депутаты от партии «зеленых. Но для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей, а они уже не раз давали понять, что такую санкцию не дадут.