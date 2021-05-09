Поисковый отряд «Лиза Алерт»: Пропавший министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым

Интернет издание Откытые медиа со ссылкой на представителя поискового отряда «Лиза Алерт» сообщает, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Официального подтверждения этой информации пока не было. Чиновника на протяжении трех суток не могли найти после того, как он 7 мая ушел на охоту. Мураховский получил пост министра в ноябре 2020 года, до этого он был главврачом больницы, куда после отравления в самолете был доставлен Алексей Навальный и откуда политика не выпускали в Германию на лечение. Мураховский отрицал факт отравления оппозиционера.